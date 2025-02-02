Путин назвал позорным одно решение Запада

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем Telegram-канале, высказался о решении Запада не приглашать Москву на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима.
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