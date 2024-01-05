5 dig 12 Сентября + ПЕРВАЯ ПОЧТА + 10 лет ветеран CS GO https://irongamers.ru/sale/key/2687603 – ● 5 знач...

5 dig 12 Сентября + ПЕРВАЯ ПОЧТА + 10 лет ветеран CS GOhttps://irongamers.ru/sale/key/2687603 – ● 5 значный steam id (5 dig)● 12 Сентября 2003 года регистрации● В CS GO будет медаль 10 летний ветеран● Оригинальная почта● Без региональных ограничений● Half-Life Platinum Pack● Prime статус отсутствуетПосле оплаты вы получаете 100% рабочий steam аккаунт 12 Сентября 2003 года регистрации с 8 играми (Half-Life Platinum Pack) и 5 значимым steam ID, в CS GO будет медаль 10 летний ветеран, также к аккаунту вы получаете оригинальную почту.