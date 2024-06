Эммануэль Макрон предупредил о «гражданской войне» во Франции

По словам французского лидера, катастрофа грозит стране в случае победы на парламентских выборах левых или крайне правых — то есть любой силы, кроме партии президента«Гражданская война» грозит Франции, если на выборах победят extremes, то есть «крайние», заявил Эммануэль Макрон в интервью Generation Do It Yourself.