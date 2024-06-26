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Эммануэль Макрон предупредил о «гражданской войне» во Франции

Эммануэль Макрон предупредил о «гражданской войне» во Франции

По словам французского лидера, катастрофа грозит стране в случае победы на парламентских выборах левых или крайне правых — то есть любой силы, кроме партии президента«Гражданская война» грозит Франции, если на выборах победят extremes, то есть «крайние», заявил Эммануэль Макрон в интервью Generation Do It Yourself.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ну тогда Макрона на вилах вынесут южноафриканские ребята!!!!
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15 час.
Eduard
Лакей-лжец уже население запугивает!
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12 час.
Eduard
Эмануэль,вали в бардель!
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12 час.

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