Эммануэль Макрон предупредил о «гражданской войне» во Франции

По словам французского лидера, катастрофа грозит стране в случае победы на парламентских выборах левых или крайне правых — то есть любой силы, кроме партии президента«Гражданская война» грозит Франции, если на выборах победят extremes, то есть «крайние», заявил Эммануэль Макрон в интервью Generation Do It Yourself.
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