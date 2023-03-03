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Еду и пою под караоке: развлекательную опцию встроили в автомобиль

Еду и пою под караоке: развлекательную опцию встроили в автомобиль

Китайским автопроизводителям не откажешь в изобретательности: чего они только не придумывают. Так, в Поднебесной уже можно купить автомобиль Yudo Yuntu с функцией караоке и цифровым 3D-помощником, который получил название «Механический кролик».

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