Еду и пою под караоке: развлекательную опцию встроили в автомобиль

Китайским автопроизводителям не откажешь в изобретательности: чего они только не придумывают. Так, в Поднебесной уже можно купить автомобиль Yudo Yuntu с функцией караоке и цифровым 3D-помощником, который получил название «Механический кролик».
Китайским автопроизводителям не откажешь в изобретательности: чего они только не придумывают. Так, в Поднебесной уже можно купить автомобиль Yudo Yuntu с функцией караоке и цифровым 3D-помощником, который получил название «Механический кролик».
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