«Челночная дипломатия» Вашингтона совершила новый виток. Один из двух главных ее участников, Стивен Уиткофф пообщавшись в Норвегии с киевским самозванцем, пожаловал в Россию, где был удостоен беседы с Владимиром Путиным.
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