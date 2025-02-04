Минимущество Крыма подало иск о возврате земли, арендованной ФК "Динамо" Киев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым вновь обратилось в суд с требованием вернуть участок в поселке Орджоникидзе, который с 2009 года арендует киевский футбольный клуб "Динамо".
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