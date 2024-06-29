Кадры ещё одного пролёта истребителя-бомбардировщика Су-34 около американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии.
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Кадры ещё одного пролёта истребителя-бомбардировщика Су-34 около американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии.
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