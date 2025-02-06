Сотрудниками полиции в Республике Тыва выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в сумме более 1,4 млн рублей

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва установлен факт хищения бюджетных денежных средств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды на 2018-2024 г.
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