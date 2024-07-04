WAR THUNDER 7 РАНГ Техника Гарантия!

https://irongamers.ru/sale/key/3686696 - После покупки данного товара Вы получаете лицензионный аккаунт War Thunder — компьютерная многопользовательская онлайн-игра, посвящённая боевой авиации, бронетехнике и флоту довоенного периода, времён Второй Мировой войны и послевоенного периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)