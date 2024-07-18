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Математик рассчитал точную дату, когда закончится СВО, и назвал победителя конфликта

Математик рассчитал точную дату, когда закончится СВО, и назвал победителя конфликта

Математик рассчитал точную дату, когда закончится СВО, и назвал победителя конфликта Юлия ЧелкановаИзвестный математик и пророк Григорий Кваша поразил своими новейшими расчетами, связанными с военной спецоперацией на Украине.

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