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Финансовый сектор РФ: ВТБ подвел итоги по МСФО за 7 месяцев 2026 года

Финансовый сектор РФ: ВТБ подвел итоги по МСФО за 7 месяцев 2026 года

Банк ВТБ представил участникам фондового рынка операционные и финансовые результаты деятельности группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые семь месяцев 2026 года.

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