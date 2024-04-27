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В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

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Комментарии
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од
олег донсков
Русские люди те, кто поселился в доме и бережет в нем порядок и общую культуру народов веками здесь живущие вместе.
Ответить
16 мин.
Михаил Федоров
На 10 лет без права переписки того, кто дал ему Российское гражданство.
Ответить
2 мин.
КУАТ
Он же переехал несовершеннолетним. Скорее всего его родители - вынужденные переселенцы из Украины.
Ответить
1 мин.

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