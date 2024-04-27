В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

Интересная жизнь с Vera Star Удивительные вещи происходят в Ростовской области. В Таганроге открыто действует нацистская группировка, которая открыто зигует на Красной площади, занимается вымогательством, мошенничеством, торговлей фальшивыми документами, промышляет наркоторговлей, калечит людей и при этом абсолютно не скрывает свои подвиги, а напротив, снимает всё на телефон и выкладывает в интернет.