Лавров договорился вести активный диалог с Анкарой по украинскому кризису

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел республики Хакан Фидан договорились поддерживать активный диалог между Москвой и Анкарой по украинскому кризису.
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