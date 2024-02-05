Посол КНР в Белграде: Мы поддерживаем усилия Сербии по защите территориальной целостности и суверенитета

Посол КНР в Сербии Ли Минь прокомментировал вопрос статуса Косово и Метохии. По словам китайского дипломата, официальный Пекин считал и продолжает считать Косово неотъемлемой частью Сербии и поддерживает усилия Белграда по защите национального суверенитета и территориальной целостности.