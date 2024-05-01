Овечкин о рекорде Гретцки: Предстоит еще долгий путь

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», высказал свое мнение по поводу погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
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