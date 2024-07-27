Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

О теракте "узнаем после парада ВМФ": Звонок Белоусова в Пентагон предотвратил катастрофу с участием будановцев* и ЦРУ - ветеран "Вагнера"

О теракте "узнаем после парада ВМФ": Звонок Белоусова в Пентагон предотвратил катастрофу с участием будановцев* и ЦРУ - ветеран "Вагнера"

Поступила информации о подготовки очередного теракта руками будановских* диверсантов из ГУР Украины и ЦРУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх