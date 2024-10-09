Венгрия заблокировала выделение кредита на 35 миллиардов евро для Украины

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Венгрия оставила Украину без кредита от Евросоюза на 35 миллиардов евро – по крайней мере, до тех пор, пока не станут понятны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах, – то есть, по меньшей мере до 5 ноября.