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Китай одобрил первое созданное с помощью ИИ лекарство

Китай одобрил первое созданное с помощью ИИ лекарство

Китайское государственное управление по лекарственным средствам условно одобрило регистрацию препарата Mprosevir для лечения легких и среднетяжелых форм COVID-19 у взрослых, сообщает 5 сентября интернет-издание ekd.

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