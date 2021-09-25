Сотрудники региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Сотрудники Госавтоинспекции ежегодно принимают участие в субботниках в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится с целью патриотического и экологического воспитания, защиты охраны природной среды и её ресурсов.
Сотрудники Госавтоинспекции ежегодно принимают участие в субботниках в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится с целью патриотического и экологического воспитания, защиты охраны природной среды и её ресурсов.
Свежие комментарии