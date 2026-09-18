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ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 6,48% на 12:00 мск

ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 6,48% на 12:00 мск

Явка на выборах в Госдуму в целом по стране составила 6,48% по состоянию на 12:00 мск. Об этом 18 сентября сообщили в ЦИК РФ.

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