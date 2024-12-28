Москва поддержала Куйвашева в строительстве пяти заводов в «Титановой долине»

В особой экономической зоне «Титановая долина», расположенной в селе Патруши Сысертского района, построят заводы по производству косметики, ткани и полимеров, а также логистический и распределительный центры.
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