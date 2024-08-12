Глава СКР взял на контроль ситуацию с разрушающимся домом в Иркутске

В Иркутске жильцы дома на улице Гоголя,столкнулись с опасными условиями жизни. Их дом, построенный в 2013 году начал разрушаться: кирпичная кладка крошится, а на стенах и фундаменте появились глубокие трещины, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.