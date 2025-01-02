Зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник: «Нам уже есть чем гордиться»

Осенью 2024 года произошли большие кадровые перестановки в правительстве Омской области. В том числе на пост зампреда правительства был назначен Иван Колесник, который ранее руководил региональным министерством спорта.
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