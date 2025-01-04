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Петербургский дневник

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За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над территорией России

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над территорией России

Большинство из них сбили над Брянской областью В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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