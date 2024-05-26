После удара украинского дрона по ядерному щиту России - стратегическому радару в Армавире - чаша терпения переполнена.
Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России - Мнение экспертов
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А,что это было ,автор...в Армавире Воронежской области...ты бы хоть карту купил бы,прежде чем "писать"
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13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Станция называется *воронеж*.
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12 час.
Геннадий Роженко
Позвольте не согласться с автором... удар ядерным оружие по своим землям... зачем? У нас разве нет целей лучше... например Жешув... и даю 90% гарантии, что ответки тоже не будет... но аппетиты некоторых ребят резко поуменьшатся... они прекрасно поймут, что они следующие... и шансов у них выжить процентов на 30 меньше, чем у нас...
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12 час.
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