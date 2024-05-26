Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России - Мнение экспертов

Геннадий Роженко

Позвольте не согласться с автором... удар ядерным оружие по своим землям... зачем? У нас разве нет целей лучше... например Жешув... и даю 90% гарантии, что ответки тоже не будет... но аппетиты некоторых ребят резко поуменьшатся... они прекрасно поймут, что они следующие... и шансов у них выжить процентов на 30 меньше, чем у нас...