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СССР-Россия

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Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России - Мнение экспертов

Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России - Мнение экспертов

После удара украинского дрона по ядерному щиту России - стратегическому радару в Армавире - чаша терпения переполнена.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А,что это было ,автор...в Армавире Воронежской области...ты бы хоть карту купил бы,прежде чем &quot;писать&quot;
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13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Станция называется *воронеж*.
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12 час.
Геннадий Роженко
Позвольте не согласться с автором... удар ядерным оружие по своим землям... зачем? У нас разве нет целей  лучше... например Жешув... и даю 90% гарантии, что ответки тоже не будет... но аппетиты некоторых ребят резко поуменьшатся... они прекрасно поймут, что они следующие... и шансов у них выжить процентов на 30 меньше, чем у нас...
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12 час.

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