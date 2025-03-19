Аналитики: «У рубля есть еще потенциал для укрепления»

Доллар на внебиржевых торгах опускался ниже 81 рубля впервые с прошлого июня. «Бизнес FM» опросила аналитиков на тему, покупать ли сейчас валюту Доллар 18 марта на внебиржевых торгах опускался ниже 81 рубля впервые с июня прошлого года.
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