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Царьград

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Есть кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

Есть кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

В Истринском районе ищут женщину под завалами. По последним данным, погибли трое, ранены пятеро. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева поделилась в своём Telegram-канале тремя фотографиями с места ночной атаки беспилотников.

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