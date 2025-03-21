В Челябинской области автоинспекторы обеспечивают безопасность передвижения автотранспорта в районах дорог, оказавшихся в зонах подтопления

Весенний паводок продолжает создавать сложные условия для жителей региона. В Брединском районе, оказавшемся в зоне весеннего паводка, наиболее проблемным остается участок грунтовой автодороги, ведущий в поселок Рымникский.
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