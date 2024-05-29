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Пронедра

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Лицензию на добычу золота в ХМАО продают по цене квартиры

Лицензию на добычу золота в ХМАО продают по цене квартиры «Уралнедра» выставили на торги лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО.

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