Лицензию на добычу золота в ХМАО продают по цене квартиры «Уралнедра» выставили на торги лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО.
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Лицензию на добычу золота в ХМАО продают по цене квартиры «Уралнедра» выставили на торги лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО.
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