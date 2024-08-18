Россиянам перечислили худшие варианты для инвестиций

Люди хотят инвестировать с максимальной доходностью в сжатые сроки, но часто предложения с невероятно выгодными условиями оказываются слишком рисковыми и приводят к полной потере средств или к многомиллионным долгам, предупредила главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с «Известиями».