Medscape: в США в новые правила профилактики инсульта внесли Оземпик

Американская ассоциация инсульта обновила рекомендации по профилактике этого заболевания. В новые положения добавлены советы по образу жизни, а также использование “Оземпика” и его аналогов для пациентов с избыточным весом и диабетом, сообщает Medscape.
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