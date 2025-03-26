ВСУ в Курской области дронами «Баба-яга» разбрасывают замаскированные мины

Украинские военные применили в Курской области новый тип противопехотных мин. Они сбросили большое количество «лепестков» при помощи коптеров, сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки войск «Север».
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