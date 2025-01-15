Как приготовить идеальное картофельное пюре без комочков

Картофельное пюре занимает одно из лидирующих мест в списке популярных в России гарниров. Оно прекрасно сочетается с блюдами из овощей, мяса и рыбы, так что пюре из картофеля — гарнир поистине универсальный, вкусный и очень сытный.
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