Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Natalija Osminina А..! Теперь все понятно! Директора Института США и Канады Гарбузова уволили еще в сентябре за критику политики России в СМИ. Судя по написанной им статье-он полный идиотик. Так что не удивительно, что все его комментарии здесь идиотские)) Интересно другое- а зачем сюда тиснули статью Михаила Зубова? Ведь, всё, что здесь написано, надо трактовать с точностью до наоборот: "Североатлантический альянс нужен США больше, чем всем остальным, поэтому Вашингтон, кто бы ни стал хозяином Белого дома, никогда из НАТО не уйдет." - размещение НАТО в Европе Штатам на фиг не стояло. И они уйдут на 100%. Какими аргументами Гарбузов утверждает обратное?- "Штаты создали этот альянс как победители во Второй мировой войне" - А сейчас идет ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ!!! И победит в ней Россия! Потому что США и ЕС сгнили и отправляются на свалку истории.

ИМ Ильдус Мамлеев В США президенты ни чего не решают, это только "рупоры" теневого мирового правительства, не более. А кто начинает своевольничать, кончается как Кенеди. США ни когда не уйдёт из Европы, тогда они просто потеряют влияние на этот регион. То же самое и с Японией и Ю. Кореей. Они будут тащить этот "чемодан без ручки" пока будут в состоянии. В противном случае сначала Германия "ляжет" под Россию (что бы сохранить свою экономику и остаться "на плаву"), а за ней и вся остальная часть Европы. Польша останется в гордом одиночестве, но будет "сосать" как у Германии, так и у России. Как то вот так.