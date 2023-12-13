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Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

Бывший главком альянса Ставридис заявил, что Штатам этот блок надоел Михаил Зубов На фото: бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (Фото: x99/ZUMAPRESS.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А..! Теперь все понятно! Директора Института США и Канады Гарбузова уволили еще в сентябре за критику политики России в СМИ. Судя по написанной им статье-он полный идиотик. Так что не удивительно, что все его комментарии здесь идиотские)) Интересно другое- а зачем сюда тиснули статью Михаила Зубова? Ведь, всё, что здесь написано, надо трактовать с точностью до наоборот: &quot;Североатлантический альянс нужен США больше, чем всем остальным, поэтому Вашингтон, кто бы ни стал хозяином Белого дома, никогда из НАТО не уйдет.&quot; - размещение НАТО  в Европе Штатам на фиг не стояло. И они уйдут на 100%. Какими аргументами Гарбузов утверждает обратное?- &quot;Штаты создали этот альянс как победители во Второй мировой войне&quot; - А сейчас идет ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ!!! И победит в ней Россия!  Потому что США и ЕС сгнили и отправляются на свалку истории.
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
В США президенты ни чего не решают, это только &quot;рупоры&quot; теневого мирового правительства, не более. А кто начинает своевольничать, кончается как Кенеди. США ни когда не уйдёт из Европы, тогда они просто потеряют влияние на этот регион. То же самое и с Японией и Ю. Кореей. Они будут тащить этот &quot;чемодан без ручки&quot; пока будут в состоянии. В противном случае сначала Германия &quot;ляжет&quot; под Россию (что бы сохранить свою экономику и остаться &quot;на плаву&quot;), а за ней и вся остальная часть Европы. Польша останется в гордом одиночестве, но будет &quot;сосать&quot; как у Германии, так и у России. Как то вот так.
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4 час.
Мария Беликова
Германия оккупированная пиностаном страна. Там более 80 американских  военных баз. Так что под нас они не лягут НИКОГДА. Пиндосы будут там держаться до последнего. Так и будут назначать очередных подпиндосовских Штольцев во вред немецкому народу и нам.
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1 час.

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