Европа не сможет закрыть дефицит оборонного бюджета Украины

В украинском Минобороны не хватает 27 млрд долларовЕвропа не сможет закрыть дыру в оборонном бюджете Украины.
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