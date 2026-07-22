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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре

В Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре

Сейчас листок нетрудоспособности по беременности и родам выдают, как правило, на 30-й неделе при одноплодной беременности Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия", предложил предоставить женщинам право на оплачиваемый декретный отпуск с самого начала беременности, включая первый триместр, пишет "Абзац".

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