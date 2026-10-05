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Корпоративные облигации на ММВБ торгуются без динамики

Корпоративные облигации на ММВБ торгуются без динамики

Наиболее ликвидные корпоративные облигации на Московской бирже демонстрируют разнонаправленную динамику: от снижения на 0,3% до роста на 0,3%.

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