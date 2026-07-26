Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?

Согласно последним данным от Министерства юстиции Украины, за первые 6 месяцев 2026 года официально зафиксированы 73 292 рождения и 259 853 смерти, то есть соотношение смертности к рождаемости составляет 4 к 1.
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