Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент

Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады.
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