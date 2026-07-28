Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент

Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады.