Омский священник устроил смертельное ДТП - его отстранили от управления Исилькульской епархией и отправили в монастырь.
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Омский священник устроил смертельное ДТП - его отстранили от управления Исилькульской епархией и отправили в монастырь.
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