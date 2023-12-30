10 мест где можно увидеть северное сияние прямо в Новый год

Вам не надоело встречать Новый год по общепринятому стандарту? Салаты перед телевизором, пьяный вечер в баре, перерастающий в сумбурное и сумрачное утро — разве так нужно приступать к свежему жизненному этапу? Гораздо интереснее будет отправиться в путешествие, чтобы провести незабываемую ночь, наблюдая за мистическим танцем всполохов северного сияния.
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