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Царьград

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Энгелина Рогальская покорила Ватикан с русским номером в 1982 году

Энгелина Рогальская покорила Ватикан с русским номером в 1982 году

Эксклюзивный визит Энгелины и Евгения Рогальских в Ватикан в 1982 году стал выдающимся событием. Русский номер дуэта, представленный с медведицей Зинкой, покорил Папу Римского Иоанна Павла II, оставив неизгладимые впечатления.

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