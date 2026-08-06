Энгелина Рогальская покорила Ватикан с русским номером в 1982 году

Эксклюзивный визит Энгелины и Евгения Рогальских в Ватикан в 1982 году стал выдающимся событием. Русский номер дуэта, представленный с медведицей Зинкой, покорил Папу Римского Иоанна Павла II, оставив неизгладимые впечатления.
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