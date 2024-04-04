Власти и НОВАТЭК направят 25 000 000 000 руб. на СПГ-оборудование до 2030 года

Власти и НОВАТЭК направят на создание оборудования для СПГ до 2030 года 24,3 млрд руб. О нехватке господдержки в таком объеме заявлял Леонид Михельсон еще два года назад, но утвержденная схема предполагает паритетное участиеФото: Илья Питалев / РИА Новости Объем финансирования «дорожной карты» по созданию отечественного оборудования для СПГ-проектов, которая ляжет в основу соглашения о намерениях между правительством и НОВАТЭКом, составит 24,3 млрд руб.