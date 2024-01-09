В Бугульминском районе по нацпроекту открыли новый ФАП

Жители поселка Вязовка Бугульминского района получили новый модульный ФАП благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан» нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
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