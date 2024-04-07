Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Виктор Гайдуков

Ну вот, опять двадцать пять. Песков пишет "Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового" Ну чушь какая-то. Как эти спортсмены будут с честью отстаивать наш флаг, если выступают без этого самого флага? Да и что можно спросить с Пескова, ведь он, как сказано не мною" "иногда такую пургу несёт...". И если Песков и ему подобные будут радоваться победам поехавших туда наших спортсменов, то уж точно не со всеми россиянами. Россияне радоваться победам бомжей не будут, да и смотреть передачи с Парижской Олимпиады, тоже не будут. Эта поездка будет унижением человеческого достоинства спортсменов, если они таковое имеют.