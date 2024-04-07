Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Betahon
    Кто не был в Пхеньяне, тот очевидно, не знает, что во время Корейской войны американцы сравняли город с землей. Наход...Ким Чен Ын градос...
  • Виктор Гайдуков
    Ну вот, опять двадцать пять. Песков пишет "Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, ...Теннисисты из "бо...
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Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

В российском социуме продолжается разгораться дискуссия насчет того - нужно ли ГОРСТКЕ наших спортсменов, получивших-таки милостивое разрешение - ехать в Париж.

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Комментарии
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ВераВерная
С Губерниевым давно всё понятно, ну а у Тарасовой к старости шарики за ролики стали заходить. Иной раз такую пургу несёт, Песков нервно курит в сторонке)))
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11 час.
Александр Долин
всем  надо  определится  в  это  трудное  время  с  кем  ты  кто то  хочет  из  страны  сделать  что то  без  опознавательных  знаков  и  без гимна
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9 час.
Виктор Гайдуков
Ну вот, опять двадцать пять. Песков пишет &quot;Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового&quot; Ну чушь какая-то. Как эти спортсмены будут с честью отстаивать наш флаг, если выступают без этого самого флага? Да и что можно спросить с Пескова, ведь он, как сказано не мною&quot; &quot;иногда такую пургу несёт...&quot;. И если Песков и ему подобные будут радоваться победам поехавших туда наших спортсменов, то уж точно не со всеми россиянами. Россияне радоваться победам бомжей не будут, да и смотреть передачи с Парижской Олимпиады, тоже не будут. Эта поездка будет унижением человеческого достоинства спортсменов, если они таковое имеют.
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6 час.

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