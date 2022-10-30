На Сахалине полицией окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при ремонте строительной техники 

В УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 50-летнего директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по ремонту специальной строительной техники.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии