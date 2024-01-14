На полракеточки: насколько эффективен оказался первый удар Запада по хуситам и ждать ли продолжения

Как известно, ночь на 12 января в Йемене выдалась очень беспокойной. Западная коалиция в лице США и Великобритании всё-таки перешла от пассивной обороны и вербальных угроз к какому-никакому наступлению и атаковала с моря и с воздуха объекты группировки «Ансар Алла», а хуситы, в свою очередь, открыли встречно-ответный огонь.
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