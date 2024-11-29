В Молдавии предупредили о «не кризисе, а катастрофе» без газа России

В Молдавии предупредили о катастрофе без поставок газа из России Десятки тысяч семей пострадали бы от прекращения поставок газа и переговоры с Россией о газе были необходимы, заявили в правительстве Молдавии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии