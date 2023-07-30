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На Волге под Саратовом перевернулся парусный ял

На Волге под Саратовом перевернулся парусный ял

Парусный ял с восемью людьми на борту перевернулся на Волге у острова Зеленый недалеко от Саратова, заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин 30 июля в своем Telegram-канале.

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