На Волге под Саратовом перевернулся парусный ял

Парусный ял с восемью людьми на борту перевернулся на Волге у острова Зеленый недалеко от Саратова, заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин 30 июля в своем Telegram-канале.
Парусный ял с восемью людьми на борту перевернулся на Волге у острова Зеленый недалеко от Саратова, заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин 30 июля в своем Telegram-канале.
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