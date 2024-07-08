Народная пословица гласит, что обжегшийся молоком дует на воду. В российском обществе (да и во власти также) были слишком сильны ожидания быстрого краха украинского режима.
Пост-Украина. У каждого своя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
У каждого свое видение
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
В каком смысле? Вы "видите", что СВО пойдет дальше 4-х областей? Поэтому вариант полного самоаннигилирования Украины не рассматриваете?
Ответить
2 час.
игорь petroff
нахрена умничать если смысла слов не понимаешь. пиши своими и будь попроще.
Ответить
47 сек.
Свежие комментарии