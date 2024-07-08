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Пост-Украина. У каждого своя

Пост-Украина. У каждого своя

Народная пословица гласит, что обжегшийся молоком дует на воду. В российском обществе (да и во власти также) были слишком сильны ожидания быстрого краха украинского режима.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
У каждого свое видение
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2 час.
Natalija Osminina
В каком смысле? Вы &quot;видите&quot;, что СВО пойдет дальше 4-х областей? Поэтому вариант полного самоаннигилирования Украины не рассматриваете?
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2 час.
игорь petroff
нахрена умничать если смысла слов не понимаешь. пиши своими и будь попроще.
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47 сек.

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